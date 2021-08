Blitz anti Covid negli stabilimenti balneari

In questo periodo di calura incessante proseguono i controlli delle Forze dell’Ordine contro gli assembramenti, nei giorni critici delle vacanze estive. In questi giorni sono stati effettuati verifiche sui green pass e sulle nuove regole. I Carabinieri dei NAS sono impegnati in una campagna di controlli negli stabilimenti balneari, esercizi di ristorazione, bar e ulteriori servizi forniti a favore dei vacanzieri, ubicati delle aree costiere marittime e dei laghi. Ricordiamo che da inizio pandemia sono state controllate 49.590.468 persone e ne sono state sanzionate 720.918 per violazioni alle normative anti-contagio. Il primo ad essere stato sanzionato, in questa “campagna anti Covid”, è stato un ristoratore di Genova che non ha chiesto il Green pass e per il cliente che ne era sprovvisto e si trovava all’interno del locale.

