In arrivo 4,9 miliardi per rilanciare il lavoro

L’occupazione resta sempre per l’Italia un nodo ancora da sciogliere e soprattutto nel Meridione le cifre sono davvero drammatiche. Perciò con le risorse europee il governo si appresta a un piano per tre milioni di destinatari ha affermato il ministero di Andrea Orlando nel definire la programmazione che dovrà essere consegnata a settembre. Al 75 per cento sarà il mondo femminile ad avvantaggiarsene. Ci sono anche i disabili, giovani under30, elaboratori over55 come priorità. Il progetto di rilancio di chiama Garanzia di occupabilità dei lavoratori, GOL. Si prevede anche la formazione con trecento ore, ma per chi non ha licenzia media si arriva a ottocento ore. La competenza digitale è tra i primi requisiti per la crescita di competenze. Le Regioni debbono condividerlo perché sulle politiche attive per il lavoro si rischia di entrare in competenza concorrente.

