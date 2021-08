Il videoracconto sul profeta Daniele conclude il Congresso online dei Testimoni di Geova

Si è concluso con lo spettacolare ed emozionante videoracconto sulla vita del profeta Daniele, una delle figure più rappresentative dell’Antico Testamento, il Congresso 2021 dei Testimoni di Geova. Visto il perdurare dell’epidemia da Covid 19, questo è stato il secondo Congresso estivo che i Testimoni hanno organizzato online. Tutto questo per garantire la massima sicurezza ai partecipanti che hanno potuto seguire il programma – suddiviso in sei parti, una per altrettanti week tra luglio e agosto – in modalità virtuale collegandosi con il sito jw.org.

Il congresso “Potenti grazie alla fede” è stato presentato contemporaneamente in tutto il mondo in 500 lingue e seguito da oltre quindici milioni di persone: tra queste i trentamila testimoni e simpatizzanti di Roma e Lazio (nel Lazio ci sono 257 comunità, a Roma sono ben 112)

La modalità virtuale non ha impedito uno degli eventi più caratteristici dei raduni dei Testimoni di Geova: il battesimo in acqua dei nuovi fedeli. Per evitare ogni possibilità di contagio, ogni congregazione si è organizzata autonomamente per svolgere questa cerimonia in tutta sicurezza utilizzando piscine private, vasche e quando è stato possibile qui nel Lazio perfino il mare aperto. L’anno scorso, sempre con questa “modalità straordinaria” (congresso on line, battesimi in forma privata) si sono battezzati in Italia circa quattromila nuovi fedeli, nel mondo 242.000.

Il videoracconto sulle entusiasmanti vicende di Daniele intitolato “Una storia di fede lunga una vita”, così come l’intero congresso, è disponibile su jw.org, il sito ufficiale dei Testimoni di Geova: tradotto in oltre mille lingue, è uno dei siti più seguiti al mondo.