Guidonia – Cancello esce dalla guida: grave bambino di 5 anni

Dramma a Guidonia Montecelio questo pomeriggio, mercoledì primo settembre. Un bambino di 5 anni è stato schiacciato dal cancello dell’abitazione. Le sue conidizoni sarebbero gravi ma non è uin pericolo di vita. Secondo le prime infomazioni raccolte da Tiburno, la mancata tragedia è avvenuta attorno alle 17:30 in Via Colle Giannetta, nella zona di campagna tra Guidonia Centro e la zona di Collefiorito. Pare che il bambino fosse appena tornato in auto insieme alla madre e alla nonna, quando sarebbe sceso per aprire il cancello della tenuta di campagna per far accedere la vettura nel viale che conduce all’abitazione. Il cancello scorrevole, uscito dalla guida, è crollato addosso al piccolo.

Sotto gli occhi atterriti di mamma e nonna, richiamato dalle urla, è stato un confinante ad accorrere ed estrarre il bambino da sotto il peso del cancello. Il piccolo era privo di sensi dopodichè si sarebbe risvegliato, ma presenta un vasto ematoma fra la tempia e l’occhio destri. Sul posto sono intervenute una squadra dei Vigli del Fuoco, un’ambulanza del 118, una pattuglia dei Carabinieri e un’eliambulanza che ha trasportato il bambino in un nosocomio della Capitale.