Monsignor Parmeggiani ricorda Willy Monteiro Duarte

A dodici mesi dalla tragica scomparsa Willy Monteiro Duarte non è stato dimenticato con iniziative e ricordi. Lo sfortunato giovane ucciso a Colleferro durante un pestaggio nel tentativo di difendere un amico in difficoltà è stato ricordato da Mauro Parmeggiani Vescovo di Tivoli e di Palestrina, che si è soffermato sulla passerella:” dei politici che lo scorso anno in occasione della morte del nostro carissimo Willy Monteiro Duarte, dovevano parlare, farsi vedere, tener viva la notizia dalla sera della tragica morte fino al giorno delle esequie, dopo un anno mi vorrei domandare con voi stasera cosa è rimasto di tutto ciò che abbiamo vissuto, delle promesse fatte in quel frangente, ma soprattutto vorrei domandarmi con voi cosa è rimasto della vicenda di Willy e, come probabilmente si saranno domandati i suoi genitori in questi mesi e tutti coloro che hanno voluto veramente bene a questo giovane bravo e che non ha esitato a dare la vita per cercare di salvare un amico, dove è, ora, tutto ciò che è stato di Willy? Di Willy è rimasto sicuramente in molti un bel ricordo. Il ricordo di un volto che tutti abbiamo imparato a riconoscere per lo sguardo limpido e gioioso e che di tanto in tanto compare ancora come il simbolo di un giovane cristiano coraggioso che ha amato. E’ rimasto l’esempio di un giovane uomo giusto, giunto in breve alla perfezione”.

