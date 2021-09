A Venezia sul maxischermo i giorni del lockdown

Giovedì nove settembre all’interno dello Spazio Incontri Venice Production Bridge dell’Hotel Excelsior di Venezia sarà ospitato “I Giorni Bianchi”. Il film diretto da Davide Alfonsi e Denis Malagnino, in occasione del 27° Forum FEDIC, è curato da Paolo Micalizzi. Dopo “La Rieducazione”, presentato al Festival di Venezia una pellicola drammatica, girata in un mese e prodotta da Donkey’s Movies e Full Frame di Marco Pocetta, che in stile neorealista racconta la quarantena di una famiglia italiana: i giorni del primo lockdown.

