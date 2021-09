La biblioteca di Mentana entra nella rete delle dimore storiche del Lazio

Per la prima volta e da oggi, Palazzo Crescenzio, prestigiosa sede della biblioteca comunale Carlo Magno di Mentana, è inserita nella rete regionale delle dimore storiche di valore storico-artistico. Il lavoro è stato portato avanti e concluso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Mentana . Oltre alla biblioteca, s empre per la prima volta, l’accreditamento è stato ottenuto anche per il giardino dell’ara-ossario garibaldino.