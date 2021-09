Un mese di iniziative per la Diocesi di Tivoli e Palestrina

Un percorso di quattro settimane attraverso il patrimonio artistico e spirituale di Tivoli è la proposta della Diocesi tiburtina in occasione delle Giornate europee per il patrimonio 2021. Le visite sono a numero chiuso. Per prenotazioni: cultura@tivoli.chiesacattolica.it. Intanto, anche Palestrina ha partecipato alle Giornate europee del patrimonio con un’apertura straordinaria del Museo diocesano, sabato 25 settembre, e di una mostra dal titolo “Il paesaggio prenestino. Il territorio diocesano, insediamenti e spiritualità”. Dalla Via Prenestina a San Vito Romano e Pisoniano.

Condividi l'articolo: