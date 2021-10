Cambiano le fragranze e i package! Le novità dell’autunno 2021

Con la stagione autunnale in avvicinamento, è giusto che si cominci a parlare di trend di fragranze. A capeggiare fra le preferenze ci sono sempre le profumazioni floreali (dalle quali si ricavano anche delle creme per il corpo e candele. Il gelsomino sembra confermarsi la fragranza invernale perfetta, ma attenzione: perché a quanto pare l’arancia amara sembra essere entrata nei trend. Un’altra novità direttamente dal settore riguarda il package: addio alla vecchia scatola di plastica con un incastro tra profumi e flaconi di creme per corpo in “stile Tetris” e benvenuti a confezioni dalle tonalità dorate e custodie da viaggio. Regali perfetti per il Natale!

L.R.