A Tivoli record di studenti rumeni

Il nostro Paese è ormai multietnico e la prevalenza di studenti stranieri rispetto agli italiani testimonia questo nuovo trend. Sono circa 877.000 su un totale di 8.484.000, pari al 10,3% del totale i ragazze e ragazzi immigrati o figli di immigrati che lo scorso anno hanno frequentato le scuole dello Stivale. È quanto emerge dai dati relativi alle studentesse e agli studenti con cittadinanza non italiana che fanno riferimento all’anno scolastico 2019/2020, pubblicati sul sito del ministero dell’Istruzione. Nell’anno scolastico 2019/2020, si legge nel Report, le scuole italiane hanno accolto complessivamente 8.484.000 studenti di cui circa 877.000 di cittadinanza non italiana. Nel Lazio, gli studenti di nazionalità rumena, rappresentano nei comuni di Tivoli e Guidonia una quota rispettivamente del 65,8% e del 62,5% degli studenti con cittadinanza non italiana. Nel Lazio è presente, oltre a ciò, il 21,8% degli studenti provenienti dal Bangladesh. Gli studenti di origine egiziana sono presenti in maggior misura in Veneto (27,3%). Gli studenti delle altre nazionalità risiedono soprattutto in Lombardia sebbene, nel caso degli studenti cinesi, prevale, sia pure di poco, la regione Toscana (22,4%).

FGI