I libri crescono: + 29% nei primi nove mesi dell’anno

La consueta analisi periodica dell’Associazione Italiana Editori, realizzata in collaborazione con NielsenIQ, conferma la crescita dell’editoria italiana nel 2021: infatti, nei primi nove mesi dell’anno il mercato di varia, ovvero libri di fiction e non fiction venduti nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione, vale 1.037,1 milioni di euro, in aumento del 29% sul 2020, anno della pandemia, e del 16,2% rispetto al 2019.

Gli italiani continuano a leggere e gli operatori del settore si aspettano numeri maggiori mano a mano che ci si avvicina il Natale, un evidente segno di vitalità dell’editoria italiana.