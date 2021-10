I vigili del Fuoco sono intervenuti in via Verdi 1 dove un anziano è caduto in casa alle 13.30 e non riusciva a chiedere aiuto, finché una vicina non l’ha sentito battere contro il vetro della porta di casa. Sono intervenuti il 118 e i Vigili del Fuoco, ma alla fine la figlia ha aperto la porta di casa e lui è stato trasportato in ospedale

