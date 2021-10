Monterotondo – Cadono rami da alberi “marci” in zona Cimitero

Il Consigliere d’opposizione Simone Di ventura ha pubblicato pochi minuti fa un post intitolato “traedia sfiorata”in cui si mostrano le foto di un albero caduto su una Opel Grigia nelle vicinanze del Cimitero. “Questi non li hanno tagliati”, scrive Di Ventura, “sono venuti giù da soli ieri l’altro, in pieno giorno, finendo sopra un’auto parcheggiata. Fortuna ha voluto che il crollo abbia avuto come sola conseguenza i danneggiamenti alle cose, e che nessun passante sia rimasto coinvolto. Questi alberi, che non godevano evidentemente di buona salute, sono stati sottoposti ai controlli tecnici dell’esperto? Oppure, le fantomatiche perizie agronomiche, a Monterotondo, sono state il pretesto per abbattere tanti esemplari sani e fare spazio ai boulevards dell’assessore Bronzino? In questa città la gestione del verde pubblico è sempre critica, adesso più che mai pericolosa per la pubblica incolumità”.

