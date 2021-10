Assalto alla Cgil, la Digos esegue sei misure

Dopo l’assalto alla Cgil, gli arresti. La Digos della Questura di Roma ha appena dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misure cautelari disposte da piazzale Clodio per 3 militanti del movimento di estrema destra Forza Nuova, vicini agli ambienti ultras capitolini, e l’obbligo di dimora nel comune di residenza per altre 3 persone aderenti a Forza Nuova e ai movimenti No Vax, che sarebbero stati protagonisti dell’assalto alla Cgil a Roma il 9 ottobre durante la manifestazione No Green pass. L’individuazione tramite l’analisi dei filmati ha permesso di acquisire, a carico delle 6 persone colpite dal provvedimento cautelare, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di “devastazione e saccheggio aggravato”, “violenza e resistenza a pubblico ufficiale”, avendo le stesse avuto un ruolo attivo nelle aggressioni alle Forze di Polizia e nell’azione di devastazione e saccheggio della sede di una delle principali organizzazioni sindacali dei lavoratori del nostro paese.

Tra le persone sottoposte all’obbligo di dimora vi è anche il leader veronese di Forza Nuova nonché esponente di spicco della componente ultras scaligera. Le indagini non sono chiuse. (Foto scattata durante i controlli del 9 ottobre)

