JUNIORES NAZIONALE – Scalo: altra beffa, Minelli pareggia a tempo scaduto

I padroni di casa si schierano con il consueto 4-3-3: Sgreccia a difesa della porta, retroguardia a quattro con Pacolini a destra, Sandini a sinistra, Alivernini e capitan Regni a formare la coppia centrale. A centrocampo De Marco agisce leggermente più arretrato del roccioso Castrechini e del motorino Serafini, in attacco la punta De Martinis è coadiuvata dagli esterni Ottaviani e Cantiani, oggi a disposizione di mister Rosini e non convocato con la prima squadra, di scena in Sardegna.

Ospiti che invece scendono in campo, agli ordini di mister Tocci, con un classico 4-4-2: Massaini tra i pali; difesa a quattro con Censi a destra, Cinquepalmi a sinistra, capitan Minelli e Colamedici come coppia centrale. A centrocampo giocano Manzella e Di Giorgio insieme agli esterni Corazza e Bica. In attacco la coppia Caracciolo – El Qouatli.

Primo Tempo

La partita vede il Real Monterotondo Scalo prendere in mano il pallino del gioco fin dalle prime battute: al 3’st Pacolini sale bene in sovrapposizione e mette dietro un pallone invitante per l’accorrente Serafini che calcia trovando una grande risposta di Massaini, bravo a mettere sopra la traversa con un bel colpo di reni. I rossoblu continuano a creare gioco, costringendo gli ospiti a rimanere chiusi nella propria metà campo: al 15’st la conclusione a giro di De Martinis è debole e finisce tra le braccia del portiere avversario; due minuti dopo occasionissima sui piedi di Cantiani che recupera palla dopo una respinta corta di Massaini, ma il n°11 calcia a lato da ottima posizione dopo essersi liberato di un difensore. Il Flaminia Civitacastellana si fa vedere per la prima volta al 20’pt su palla inattiva: punizione dalla sinistra battuta da Cinquepalmi, Caracciolo colpisce di testa ma manda fuori. La risposta dello Scalo è vincente: cross di Ottaviani dalla destra, Serafini cerca l’eurogol in rovesciata senza trovare la sfera che però diventa ottima per Cantiani che batte Massaini da distanza ravvicinata con una conclusione sul primo palo.

La rete è ampiamente meritata per il gioco creato, ma i padroni di casa corrono un brivido alla mezz’ora quando Caracciolo recupera un pallone velenoso perso in uscita e calcia verso la porta, trovando una gran risposta di Sgreccia. Sul cambio di fronte altra occasione per lo Scalo che si sviluppa ancora sulla destra con De Martinis che lascia per Serafini, forse il migliore in campo; il n°4 trova la respinta con i piedi di Massaini. La sfera finisce ancora una volta sui piedi di Cantiani che però non inquadra lo specchio con una conclusione a giro di interno destro. Nel finale di frazione ennesima occasione per i locali: fa tutto Ottaviani che si fa dare il pallone e si invola sulla destra, il n°7 rientra e calcia ma Massaini risponde ancora presente e mette in calcio d’angolo. Sul corner presente Castrechini salta più in alto di tutti ma trova il salvataggio sulla linea di Bica. Ci prova ancora De Martinis ma calcia alto. Dopo un minuto di recupero, finisce un primo tempo che lo Scalo poteva chiudere con un risultato molto più rotondo dell’1-0.

Secondo Tempo

Nella ripresa parte ancora forte lo Scalo che però resta in dieci dopo sette minuti: Pacolini, già ammonito nel primo tempo, perde palla da ultimo uomo ed è costretto a ricorrere alle maniere forti per fermare Caracciolo. Nonostante l’inferiorità numerica, i padroni di casa continuano a rendersi pericolosi in attacco senza riuscire a trovare mai la rete del raddoppio: al 14’st Serafini batte un corner dalla sinistra e trova Regni che svetta più in alto di tutti ma manda alto. Al 19’st su un lancio lungo dalle retrovie scivola Colamedici lasciando campo aperto al neoentrato Okhouret che dribbla addirittura il portiere ma da posizione defilata calcia addirittura in fallo laterale. Dopo l’azione il direttore di gara estrae un cartellino rosso nei confronti dello stesso Colamedici lasciando sbigottiti tutti gli spettatori del Pierangeli. Molto probabilmente la massima punizione è arrivata a causa di una blasfemia pronunciata dallo stesso difensore. La parità numerica, paradossalmente, dà quasi più coraggio al Flaminia Civitacastellana che si riversa in avanti tentando il tutto per tutto: al 29’st occasione per Pezzella che trova una buona respinta coi piedi di Sgreccia. Nel finale, molto nervoso, l’arbitro assegna quattro minuti di recupero: a tempo ormai scaduto, sull’ennesimo campanile in zona offensiva, dopo una mischia la sfera finisce fortunosamente sui piedi di Minelli che segna tra le proteste dei tifosi e dei giocatori del Real Monterotondo Scalo che chiedevano un triplice fischio anticipato.

Ennesima beffa della stagione per il Real Monterotondo Scalo, che anche oggi mostra un ottimo gioco e posizionamento in campo ma poca concretezza sotto porta.

Tabellino

Real Monterotondo Scalo

Sgreccia, Pacolini, Sandini, Serafini (36’st Greggi), Regni (C), Alivernini, Ottaviani (9’st Limardi), De Marco, De Martinis (13’st Okhouret), Castrechini (22’st Capuano), Cantiani (16’st Festagallo). A disp: Ursini, Pesce, Sugamosto, Daneri. All: Rosini

Flaminia Civitacastellana

Massaini, Censi, Cinquepalmi (16’st Pilotti), Manzella (30’st Tomassini), Minelli, Colamedici, Corazza (1’st Lucentini), Di Giorgio, Caracciolo, Bica (1’st Pezzella), El Qouatli. A disp: Serra, Sorge, Bravini, Redavid, Tassitano. All: Tocci

Arbitro: sig. Giulio Sancricca (Ciampino); Assistenti: sig. Francesco Raganelli (Roma 1), sig. Daniele Monaco (Roma 2).

Marcatori: 22’pt Cantiani (RM), 50’st Minelli (FC).

Note: ammoniti 10’pt Pacolini (RM), 46’pt Di Giorgio (FC), 20’st all. Bocci, 50’st all. Rosini. Espulsi 7’st Pacolini (RM) (doppia ammonizione), 19’st Colamedici (FC) (rosso diretto).

Rec: 1’pt – 4’st

Luca Pellegrini