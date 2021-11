PROMOZIONE – 5° giornata: il Villa Adriana torna in vetta, successi per Nomentum e Vicovaro

Un weekend non felicissimo per le squadre del Nord-Est, che in nove partite fanno registrare tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Sorride il Villa Adriana, che ritrova la vetta solitaria del Girone D, finisce invece in parità lo scontro diretto tra Poggio Mirteto e Passo Corese che rimangono appaiate in testa al Girone B a quota 11 punti.

Torna a vincere il Nomentum di mister Laurenti, che ottiene così il secondo risultato utile consecutivo dopo il pareggio con il Fidene. Allo stadio “Fausto Cecconi” di Monterotondo, i ragazzi di mister Laurenti hanno la meglio sull’Amatrice grazie alle marcature di Daniel Bacchi e Ierardi. Grazie a questo successo, gli eretini salgono nella prima metà della classifica ed adesso possono guardare in alto con grandi ambizioni. L’inizio di campionato a stento sembra solo un lontano ricordo.

Tabellino

Nomentum – Amatrice 2-0

Nomentum

Silvi, Palmieri, Polidori, Petrocchi (C), Garfagnoli (28’pt Lanzoni), Bacchi M., Maresca, Ierardi (46’st Sacripanti S.), Sacripanti D., De Dominicis (37’st Raffaelli), Bacchi D (42’st Decini). A disp: Antonini, Donati, Colafigli, Nefzi, Mattia. All: Lauretti

Amatrice

Pantarotto, Cafini, Benfi (10’st Pietrangeli T.), Scotta (21’st Brucchietti), Jurado, D’Amelia (C), Poddesu (18’st Pirozzi), Funes, Tiengo (27’st Del Giglio), Cano, Lazzaro (40’st Pietrangeli S.). A disp: Di Gennaro, Rendina, Rosselli. All: Bucci.

Marcatori: 9’st Bacchi D. (NO), 35’st Ierardi (NO).

Note: ammoniti Maresca (NO), D’Amelia (AM), Sacripanti D. (NO), Lazzaro (AM), all. Bucci (AM).

Pareggio a reti bianche tra Fiano Romano ed Almas Roma. La compagine tiberina non va oltre il pareggio con i capitolini, ma grazie a questo punto si porta ad otto punti in classifica, a –3 dalla vetta occupata da Passo Corese e Poggio Mirteto. È il terzo risultato utile consecutivo, segno comunque di continuità.

Pareggia il Guidonia in casa del Settebagni Nuovo Salario: al “Gentili”, i ragazzi di mister Mariani si portano sul doppio vantaggio nel corso della prima frazione di gioco grazie alle reti di De Santis e Cecchini, per poi farsi riprendere nel finale di gara dalle marcature di Paravati e Canducci. Il punto arriva contro una delle squadre più quotate del girone, ma manca ancora la vittoria: adesso la classifica vede il Guidonia addirittura ultimo a tre punti.

Brusca frenata anche per lo Zena Montecelio, che dopo la bella prestazione fatta vedere al “Leprignano” contro il Passo Corese, crolla in casa contro il Fidene, che ottiene invece il primo successo stagionale. Vittoria all’inglese per i capitolini che passano al “Fiorentini” con un gol per tempo: prima Pampaloni e poi Barricelli decidono la partita. I grifoni rimangono a cinque punti, la missione è ripartire dalla prossima gara con il Futbol Montesacro.

Futbol Montesacro che tra l’altro batte in casa per 2-0 un irriconoscibile Castrum Monterotondo. Dopo il pareggio pirotecnico con il Settebagni, i gialloblu escono sconfitti dallo Stadio dei Ferrovieri a causa di un autogol e della rete di Fiorentini a tre minuti dalla fine. Gli eretini adesso sono penultimi a quota quattro, è necessario lasciarsi questo brutto periodo alle spalle.

Tabellino

Futbol Montesacro – Castrum Monterotondo 2-0 (31’st autogol, 42’st Fiorentini)

Futbol Montesacro: Oliva, Ruggiero, Sicilia, Sterpetti, Mazzoli (26’st Fiorentini), Greco, Soldano (46’st Sabatino), Pascucci, Porcarelli (31°st Rapini), Cardareli, Grimi (27’st Scriva). A disposizione: De Simone, Biagini, Cultrera, Giannone, Savarese.

Castrum Monterotondo: Cristofalo, Fiore, Erbo, Conti, Falzini (18’st Forti), De Felice, Scarafile (18’st Lomanto), Cicconi (37’st Delle Side), Vitali (26’st Mencio), Santarelli (37’st Marchesi), Gatta. A disposizione: Morgante, Campedelli, Riccio.

Nel Girone D successo fondamentale per il Villa Adriana che a Castelverde batte con il minimo scarto l’Atletico Morena. Basta la punizione di Bonini a regalare il successo ai coccodrilli, che tornano così in vetta alla classifica grazie al contemporaneo successo, inaspettato del Vivace Grottaferrata sulla Lodigiani. Adesso la prima inseguitrice è il Rocca Priora RDP Calcio, a –1 proprio dai biancoverdi.

Match pirotecnico al “Danilo Vittiglio” di Via di Portonaccio, dove il Vicovaro si aggiudica il match con il Pro Roma per 4-2. Decisive le reti di Lillo (x2), Crielesi e Taverna, grazie alle quali il Vicovaro rialza la testa e si porta a sette punti, lasciandosi alle spalle la zona calda della classifica.

Chiudiamo con la brutta sconfitta interna della Vis Subiaco, che allo stadio “San Lorenzo” perde addirittura per 4-0 contro la Polisportiva De Rossi. Successo importante per i ragazzi di mister Belli che rimangono attaccati al treno per la vetta della classifica, brutta caduta invece per i sublacensi che si sciolgono in quello che poteva essere un importante scontro diretto.

Luca Pellegrini