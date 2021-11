Vaccino Jansen, repetita iuvant

La seconda dose di vaccino a mRna prodotto dalla Jansen è una pratica sostenibile per l’immunizzazione. La protezione dalle forme gravi di Covid-19 e dall’ospedalizzazione, secondo le stime di Aifa, rimane stabile con il vaccino Johnson & Johnson fino a sei mesi. Nessuna controindicazione a replicare quello che era nato come vaccino solitario. (Ma del resto anche l’Astra Zeneca era nato allo stesso modo, successivamente per profilassi fu deciso di replicarlo).

Anche per il vaccino Jansen, altrimenti, si prospetterebbe una perdita di efficacia nei confronti della possibilità che la malattia porti un aggravamento. Il direttore dell’Aifa, Nicola Magrini, è intervenuto dicendo che la popolazione sana ha una tenuta vaccinale molto consistente e prolungata. L’attenzione dell’istituto sanitario pubblico quindi si concentra sui soggetti a rischio. Ma è anche vero che l’Aifa ha rilevato come il vaccino anti-Covid J&J abbia una stabilità della risposta immunitaria fino a 8 mesi dalla somministrazione. La protezione nei confronti di malattia grave, ospedalizzazione o morte, risulta sostanzialmente stabile fino ad almeno sei mesi dalla vaccinazione. Col passare dei mesi si si è pero rilevato il lento declino dell’efficacia vaccinale nei confronti delle forme lievi/moderate di malattia.

Nel Lazio il richiamo partirà subito.