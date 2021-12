Elezioni Città metropolitana, 11 candidati arrivano dal Nord est

Nuove elezioni in vista. Domenica 19 dicembre sindaci e consiglieri dei vari comuni che fanno parte della Città metropolitana, eleggeranno il parlamento locale. Tra i candidati una pattuglia di politici della Città del Nord est. Tra questi, partendo dalla Destra, il sindaco di Palombara Sabina Alessandro Palombi, FdI, eletto nel 2020; Micol Grasselli e Gian Maria Spurio, consiglieri comunali di Fonte Nuova dal 2016 rispettivamente per FdI e FI; Simona Lucci, FI, da ottobre presidente del Consiglio comunale di Marcellina. I Cinquestelle propongono Maurizio Celani e Cristian Falconi, dal 2020 consiglieri comunali a Guidonia Montecelio. Per il Pd i sindaci di Mazzano Romano Nicoletta Irato e di Rocca Santo Stefano Sandro Runieri e le consigliere comunali di Tivoli Manuela Chioccia e di Moricone Francesca Morelli. Per Azione è invece in lizza la consigliera di Monterotondo Alessia Pieretti.

A convocare comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio della Città metropolitana della Capitale, resosi necessario dopo le amministrative per il Campidoglio, il sindaco metropolitano, Roberto Gualtieri. Saranno 23 i nuovi consiglieri, a cui si aggiunge il sindaco.