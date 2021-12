Un Natale 2021 all’insegna di speranza, luce e calore

È iniziato il conto alla rovescia per questo Natale 2021, una festività che ispirerà sentimenti di speranza più che mai. Ma è ancora più prossima la data in cui bisognerà iniziare ad addobbare la nostra casa, quali sono – quindi – le tendenze per quest’anno?

In Europa pare che stia spopolando l’abete Nordmann che, per molti anni, ha ornato le case britanniche con la loro forma uniforme e i rami leggermente radi. Ma c’è anche chi ama la propria “smart-home”, ed ecco quindi che l’albero di Natale con i ramoscelli LED potrebbe essere la soluzione migliore (anche se in realtà si vocifera, dall’altra parte dell’oceano, che questa più che una tradizione natalizia stia diventando una vera e propria moda per tutto l’anno).

Non dimentichiamo poi che il design scandinavo sta dominando il mercato europeo, ecco perchè la bellezza di un look minimale potrebbe essere quella che potreste adottare per i vostri addobbi natalizi: d’altro canto creare un’atmosfera colma di candele e lucine renderebbe la vostra abitazione calda e accogliente.