Era un paracadutista della Folgore il motociclista deceduto nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 6 dicembre, in via di Vallericca a Monterotondo. Si chiamava Lorenzo Porfiri, 47 anni, di Aprilia. Il centauro ha perso il controllo della sua Harley Davidson all’altezza dell’intersezione con via Vicolo del Pozzo. Lo schianto contro il guard rail non gli ha dato scampo, la morte immediata.

Dei rilievi si stanno occupando i carabinieri e la polizia municipale.