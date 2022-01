Scivola nel Tevere, Kim Rossi Stuart salva il figlio nel fiume

Attimi di panico a Roma per l’attore e regista Kim Rossi Stuart e per la moglie Ilaria Spada, l’attrice in attesa del terzo figlio. Il secondogenito, Ian di soli 3 anni, è scivolato nel Tevere mentre la famiglia passeggiava sulle sponde del fiume.

A riportare la notizia è il settimanale Diva e Donna che racconta anche la dinamica dello spaventoso episodio. Secondo la ricostruzione del giornale, Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada erano insieme ai figli, Ettore di 11 anni e Ian di 3, quando il più piccolo forse a causa della pavimentazione ghiacciata è scivolato nell’acqua.

L’attore, che nel 2001 girò alcune scene della miniserie “Uno bianca” a Guidonia Montecelio, ha subito portato in salvo il bambino. E’ bastato un abbraccio caldo dei genitori per dimenticare lo spavento.