GUIDONIA – Card alimentari, ecco i primi 199 beneficiari

Arrivano i buoni spesa per le famiglie in difficoltà residenti nel Comune di Guidonia Montecelio. Con la determina numero 11 firmata mercoledì 26 gennaio dal dirigente ai Servizi sociali Carola Pasquali e pubblicata oggi sul sito del Comune è stato approvato il primo elenco degli ammessi al Contributo Una Tantum.

Si tratta di 199 famiglie che hanno presentato domanda all’avviso pubblico scaduto venerdì 14 gennaio per ricaricare le cards per l’acquisto di generi alimentari della società “Soldo Italia Ltd” di Milano che gestisce il progetto dei buoni spesa per i nuclei indigenti. Alle 199 famiglie – ecco l’elenco primo_elenco_v00_rinnovi_card_ 2022 – verranno erogati complessivamente 75 mila 200 euro, il 10% dei 778 mila 44 euro e 14 centesimi finanziati dal Ministero degli Interni per Guidonia Montecelio.

L’ammontare del sostegno potrà variare a seconda della composizione del nucleo familiare e potrà essere determinato dal Servizio sociale fino ad esaurimento fondi: per le famiglie fino a 2 persone è previsto un contributo fino a 300 euro, da 3 a 4 persone fino a 400 euro, con 5 o più persone la ricarica sarà fino a 500 euro.

Per chi è già stato destinatario di sostegno economico, potrà essere semplicemente confermato l’ammontare erogato. Se le domande presentate risulteranno in numero superiore rispetto ai fondi disponibili, i contributi verranno suddivisi in proporzione, come pure saranno distribuite in modo proporzionale eventuali somme residue rispetto ad una prima proposta di attribuzione.

I buoni spesa per generi alimentari devono essere utilizzati entro il 30 aprile 2022, pena la perdita della loro spendibilità.

Non saranno erogati nuovi sostegni ai beneficiari che nella card assegnata nel 2021 venga rilevata una somma superiore a 20 euro, non spesa all’epoca.