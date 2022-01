Si vendono più libri

Non ci si crede ma dirlo sono i numeri. Nel 2021 in Italia si è letto di più. O almeno sono stati comprati più libri. Le vendite sono aumentate del quattordici per cento. Con vendite che hanno raggiunto i 1,701 miliardi di euro a prezzo di copertina e 115,6 milioni di copie (18 milioni in più del 2020). Quindi sul piano degli introiti siamo al +16% e +18% rispetto al 2020 le quantità di libri comprati.

Ma è anche vero che la tendenza potrebbe conoscere un abbattimento dovuto all’aumento del prezzo della carta che sicuramente farà crescere anche i prezzi di copertina. Ma che la tecnologia fornisce un contributo alla diffusione dei testi. Con gli ebook e gli audiolibri le vendite esprimono un valore di mercato pari a 1,881 miliardi di euro. Ma è anche vero che la forma libro non è passata in soffitta. Anzi. Le vendite di ebook sono scese con 86 milioni di incassi in meno con una perdita di fatturato pari a l’11%. Meglio gli audio libri con 24 milioni di euro in più che rappresentano l’incremento del 37%.

E restano le librerie i luoghi in cui resiste questa specifica categoria merceologica. Sui libri, non tiene la vendita sul web. Le librerie nell’insieme conservano una quota di mercato del 51,5%. L’Online rappresenta il 43,5% delle vendite.