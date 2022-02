GUIDONIA – Elezioni, scendono in campo i moderati di Michele Venturiello

Dall’ex presidente del consiglio comunale di Guidonia Montecelio Michele Venturiello, dall’ex consigliere comunale Maurizio Lotti, Marco Mercante e dall’ex assessore Marco Berlettano riceviamo e pubblichiamo:

“Scendiamo in campo per Guidonia Montecelio. L’ormai imminente tornata elettorale per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del nuovo sindaco ci impone l’adozione di un’iniziativa politica per la costruzione di un fronte ampio, pronto al governo della città.

Non si può ulteriormente attendere, rimanendo silenti osservatori di fronte ad un immobilismo della politica locale, che rischia di pregiudicare irrimediabilmente l’opportunità di dare alla città una speranza di rinascita e sviluppo.

Queste sono le ragioni che condividiamo, lo spirito che muove tutti noi: i moderati riuniti da Michele Venturiello e Maurizio Lotti lo scorso 28 dicembre, la formazione politica di Marco Mercante e Marco Berlettano “Secondo Noi” e i tanti amici con cui negli anni abbiamo condiviso posizioni politiche e battaglie sul territorio.

Quello che ci proponiamo da oggi è dialogare ed unire le forze civiche e politiche che condividono le nostre stesse finalità e valori.

L’obiettivo dichiarato è lavorare ad un’aggregazione credibile e propositiva di governo e di futuro, per le sfide che attendono la città”.