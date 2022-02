Monterotondo – A lezione in alloggi di fortuna, sos della preside

Dalla professoressa Rosa Apa, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Monterotondo via Buozzi 18”, riceviamo e volentieri pubblichiamo una lettera aperta al Sindaco di Monterotondo Riccardo Varone, alla Vice-sindaca Isabella Bronzino, all’Assessora al Patrimonio Antonella Pancaldi e per conoscenza all’Assessore alle Politiche educative Matteo Garofoli e al quotidiano online “Tiburno.Tv”

Io sottoscritta Rosa Apa, Dirigente Scolastica dell’I.C.“Monterotondo via Buozzi 18”, chiedo che il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale si impegnino a fornire nuovi locali all’istituzione scolastica da me diretta.

Sono ormai anni che la Scuola Secondaria di I grado viene ubicata in edifici che non possono essere detti “scolastici”, come palliativo a una carenza di locali, che possano essere degni della loro destinazione d’uso.

Ciò arreca continui disagi all’utenza e all’istituzione scolastica stessa che si trova, suo malgrado, a rimodulare, riorganizzare l’offerta formativa continuamente per far fronte a questa e alle nuove esigenze che si trova a fronteggiare.

Tutto questo costringe l’intera comunità educante ad adeguarsi e, il personale tutto, a non poter mettere in campo tutte le proprie competenze a causa delle strutture, della loro dislocazione e del fatto che esse siano prive di qualsiasi laboratorio e della palestra.

In un mondo che si muove velocemente, in cui la richiesta di istruzione e formazione varia di anno in anno, noi veniamo relegati in appartamenti di fortuna e, pur avendo le risorse umane e tecnologiche per mettere in atto qualsiasi tipo di didattica, la mancanza di spazi penalizza fortemente il nostro operato.

Gentile Sindaco, gentili membri dell’Amministrazione Comunale, spesso Monterotondo è stata indicata come “città della cultura” e Lei Sindaco, come primo cittadino, si è mostrato orgoglioso di questa definizione.

Ciononostante non va dimenticato che tale riconoscimento è frutto degli sforzi profusi dai dirigenti, dagli insegnanti, dagli alunni e dalle loro rispettive famiglie.

Le ricordo che da lungo tempo questi spazi ci sono stati promessi e che, la mancanza di investimenti in edilizia scolastica negli anni passati, ha causato molti danni e sperpero di risorse.

Le chiedo di essere lungimirante, di investire nell’edilizia scolastica.

L’istruzione garantisce il futuro. La pandemia finalmente ha fatto capire a tutti l’importanza sociale della scuola.

Investire nella scuola significa investire sui giovani, sulla nostra città.

Noi adulti abbiamo il dovere, morale e materiale, di far sì che le giovani generazioni siano ben equipaggiate per relazionarsi ad un mondo mutevole e trasformare mere conoscenze in competenze spendibili in ogni campo.

Abbiamo il compito, noi tutti, di formare adulti consapevoli che siano i cittadini di domani. L’esempio dei nostri passi traccerà un percorso indelebile che i nostri figli e nostri nipoti, in maniera più o meno consapevole, seguiranno.

Rendiamo quel percorso saldo, sicuro, proficuo cosicché le nuove orme lasciate dai giovani, consentano all’intera comunità di andare più lontano…e di farlo a passo svelto!

Le nostre alunne e i nostri alunni manifestano bisogni ed esigenze formative, cui è doveroso rispondere. Faccia un investimento per questa città, investa nel futuro, faccia un atto di coraggio ed assegni all’Istituto Comprensivo “Monterotondo via Buozzi, 18” i locali dell’ex Cotral.

Con l’augurio che questi, da deposito, si trasformino in un nido, che veda poi volare in alto le nostre bambine e i nostri bambini, ognuno col suo ritmo ed il suo stile, ognuno con i suoi sogni e i suoi progetti, consapevoli della propria unicità e del proprio valore.

L’I. C. “Monterotondo via Buozzi,18” rappresenta la storia della nostra città. Facciamo sì che passato e futuro si abbraccino e che i nostri ragazzi siano il tramite, i garanti di questa unione”.