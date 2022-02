Monterotondo – Pnrr e ospedale, la Cgil non vuole essere lasciata fuori

I sindacati, pochi cittadini e il sindaco Riccardo Varone. Ieri nella Sala Consiliare di Monterotondo si è svolta una assemblea per discutere delle criticità dell’ospedale e il futuro della sanità territoriale. Lo scopo era quello di chiedere un maggiore coinvolgimento ai sindacati sulle scelte relative al Pnrr e ospedale. “Come Cgil siamo convinti che l’importante stagione di investimenti che abbiamo davanti deve essere l’occasione per rispondere ai bisogni delle persone e migliorarne le condizioni di vita e di lavoro. Per questo è fondamentale coinvolgere nelle scelte relative al PNRR le organizzazioni sindacali, i cittadini e gli amministratori locali”, hanno fatto sapere i delegati Cgil. Che hanno aggiunto: “Su questi temi avremmo voluto confrontarci anche con il Direttore Generale della ASL Roma 5 che, oltre ad aver rifiutato l’invito, non ha indicato nessuna figura per sostituirlo all’assemblea con gli abitanti di Monterotondo”,

“L’iniziativa è la prima tappa di un percorso che porta a garantire il miglior servizio possibile e rafforzare l’Ospedale di Monterotondo”, si è augurata Barbara di Tomassi, segretaria della Cgil Rieti Roma Est Valle dell’Aniene.