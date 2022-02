Incendio su un tetto, paura a Moricone

Nel primo pomeriggio di oggi più squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in Via Giannandrea De Vecchis a Moricone per un incendio divampato sul tetto di un’abitazione.

Le fiamme, presumibilmente partite da una canna fumaria, hanno coivolto parte della copertura in legno e il pronto intervento di spegnimento ha impedito alle stesse di propagarsi agli edifici attigui. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

