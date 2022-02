Crisi Ucraina, Putin “i nostri interessi non negoziabili”

Non si abbassa la tensione per lo scontro aperto tra Ucraina e Russia, si profila una guerra a ridosso dell’Europa. “La Russia è pronta ad trovare “soluzioni diplomatiche” per la crisi in Ucraina, ma gli interessi di Mosca non sono negoziabili”, ha annunciato in un video messaggio il presidente Vladimir Putin. “Il nostro Paese è sempre pronto al dialogo diretto e onesto, per la ricerca di soluzioni diplomatiche ai problemi più complessi”, ha chiarito Putin aggiungendo che “gli interessi della Russia, la sicurezza dei nostri cittadini, per noi non sono negoziabili”.

Intanto sono sempre di più i Paesi che criticano la decisione di Putin di riconoscere l’indipendenza delle regioni separatiste ucraine di Donetsk e Lugansk. Si sono aggiunti anche Giappone e Australia. Gli Stati Uniti annunciano un inasprimento delle sanzioni se Mosca procederà con le sue azioni. La prima mossa di Biden: spostare 800 soldati dall’Italia ai confini ucraini.