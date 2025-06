TIVOLI – Musica, teatro ed emozioni nei luoghi simbolo della città

Prende il via ART TIVOLI 2025, la rassegna estiva che da oggi, venerdì 27 giugno, al 20 luglio porterà musica, teatro e tanto spettacolo in alcuni luoghi suggestivi di Tivoli.

L’iniziativa trasformerà siti storici come Villa Gregoriana, Villa Adriana, il Santuario di Ercole Vincitore, Piazza Campitelli e Piazza Rivarola in palcoscenici a cielo aperto, pronti ad accogliere suggestioni teatrali, suoni internazionali e ritmi contemporanei, per un’estate all’insegna della cultura e della bellezza.

Dodici performance live compongono un programma ricco di suggestioni: dagli Spettacoli sotto le stelle, tra voci e musica negli spazi unici di Villa Adriana e del Santuario di Ercole Vincitore, ai ritmi contemporanei della Rassegna Rock ALTISUONI che animerà Piazza Campitelli nei due fine settimana centrali di luglio (11, 12 e 13 luglio e 18, 19 e 20 luglio), con artisti di fama come The Niro, Galoni, Ilaria Graziano & Francesco Forni, Carrese, Didettagli, Colle Luna e molti altri.

Ad aprire ufficialmente il cartellone, venerdì 27 giugno, sarà Melodie Eterne nel Parco di Villa Gregoriana, a cura del Centro Diffusione Musica. Con Gianfranco Saponaro (flauto) ed Erika Fossi (arpa), il pubblico sarà accompagnato in un viaggio musicale tra armonie senza tempo, immerse nella cornice naturale e romantica del parco tiburtino.

Seguiranno cinque importanti appuntamenti ospitati in luoghi più iconici del patrimonio tiburtino.

Sabato 28 giugno, Villa Adriana farà da cornice a Novecento di Alessandro Baricco, portato in scena da un intenso Antonello Avallone. Un monologo affascinante e coinvolgente che racconta la leggenda di un pianista capace di esistere solo attraverso la sua arte. La musica jazz accompagna e amplifica la narrazione, trasformandola in un’esperienza poetica e immersiva.

Domenica 29 giugno, il Santuario di Ercole Vincitore si trasformerà nello scenario mistico di Reflections, un concerto per coro e violoncello dell’Officina Corale, pensato per il tramonto, tra sacro e profano, luce e silenzio, in un rito musicale sospeso nel tempo.

Giovedì 4 luglio, in Piazza Rivarola, sarà protagonista l’American Wind Symphony, una delle bande sinfoniche universitarie più importanti a livello internazionale che, sotto la guida del Maestro Giuseppe Galli, proporrà un’esibizione di grande impatto sonoro ed emozionale.

Venerdì 5 luglio, sempre al Santuario, l’Alter Echo String Quartet porterà in scena BaRock, dal Barocco al Rock, un viaggio musicale che attraversa i secoli, da Vivaldi e Mozart fino a Morricone, Piazzolla e ai ritmi travolgenti del rock contemporaneo. Infine, domenica 6 luglio, Villa Adriana torna ad accogliere il teatro con Il piccolo principe… in arte Totò, uno spettacolo delicato e surreale che ripercorre l’infanzia e la giovinezza di Antonio De Curtis, prima che diventasse il “Principe della Risata”.

Per agevolare l’accesso al pubblico, in occasione degli eventi in programma presso il Santuario di Ercole Vincitore, verrà attivato un Servizio Navetta gratuito a cura della Cooperativa Autoservizi Tiburtini S.r.l. CAT.

La navetta partirà a partire dalle ore 18:30 dal Parcheggio di Piazza Massimo e farà più corse per accompagnare gli spettatori fino al sito archeologico in tempo per l’inizio dello spettacolo, previsto per le ore 20:00. Al termine dell’evento, intorno alle ore 22:00, il servizio effettuerà il percorso inverso per riportare i partecipanti al punto di partenza.

“La musica e l’arte hanno il potere di unire le persone e di rafforzare il senso di comunità” – afferma il sindaco Marco Innocenzi – “Con ART TIVOLI vogliamo valorizzare i luoghi simbolo della nostra città attraverso una proposta culturale accessibile e di qualità, che coinvolga cittadini e visitatori. È un’occasione per vivere Tivoli in modo diverso, riscoprendone il patrimonio in chiave contemporanea e partecipata.”

Il programma completo di ART TIVOLI 2025 è disponibile su visittivoli.it. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione dell’Istituto VILLAE e del FAI – Fondo Ambiente Italiano e con il contributo della Regione Lazio.