GUIDONIA - In piazza Matteotti va in scena il musical “Vita da Night Club”

E’ un divertente show che ripercorre gli anni d’oro della vita notturna internazionale e ci fa viaggiare tra il Vecchio e Nuovo Mondo.

Alcune immagini del musical “Vita da Night Club”

Si intitola “Vita da Night Club”, è un musical firmato dalla “MovimentArt” del ballerino e coreografo Fausto Paparozzi e domenica sera 6 luglio alle ore 21,30 andrà in scena in piazza Giacomo Matteotti, a Guidonia, nell’ambito della manifestazione “R-Estate a Guidonia Montecelio” organizzata dall’amministrazione comunale.

Soggetto e regia sono firmati da Marco Colcerasa, Voce di Michela Kranner.

Il musical vanta la partecipazione di Lucio Mistero e della “Little Swing Orchestra” composta da Marco Colcerasa, Federico Carinci, Bruno Maraviglia, Giovanni Virdis, oltre che della Danzatrice Clarissa Andrei e l’amichevole partecipazione anche del Teatro Dell’Applauso.

“Vita da Night Club” è uno spettacolo vivace e ritmato dove musiche e racconti si susseguono, rappresentando i fatti e l’atmosfera che si respirava nei night club d’oltreoceano e riportandoci attraverso suadenti musiche dal vivo… nelle città e nelle notti più affascinanti della storia. Le coreografie sono firmate da Fausto Paparozzi.

Vale la pena ricordare che il 26 maggio 2023 nell’ambito della rassegna “Teatro Festival Città” l’orchestra “Little Swing” di Roma si è aggiudicata addirittura tre premi con “Vita da night club”.

Il premio per i Migliori costumi “per aver evocato efficacemente il contesto storico con semplicità ed eleganza”; il premio per la migliore esecuzione musicale “per l’ottima esecuzione di un gruppo capace di spaziare nei diversi generi musicali con abilità e affiatamento”; e il premio per la miglior voce a Michela Kranner “per le doti vocali, interpretative e l’ottima presenza scenica” dimostrate in “Vita da night club”.

Nel 2024 invece lo spettacolo è stato selezionato per “Villaggio di Natale 2024” presso il Teatro Imperiale di Guidonia.