TIVOLI – Ucraina, tutti insieme per la Pace

Oggi pomeriggio alle 17,30 in piazza Garibaldi si terrà “Tivoli in Piazza per la Pace”. Si tratta di un’iniziativa di solidarietà nei confronti del popolo ucraino vittima degli attacchi da parte della Russia di Putin.

A organizzare è la Sezione Anpi (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) di Tivoli e aderiscono anche sindacati, partiti e associazioni.