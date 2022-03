Capena per l’Ucraina: raccolta viveri e una fiaccolata

Capena vicina all’Ucraina. Due le iniziative. La prima è la raccolta dei generi di prima necessità fissata per giovedì 3 marzo a partire dalle 16 in Piazza del Tempo, nella sala Scoranello. Nel frattempo chiunque volesse partecipare alla raccolta potrà lasciare dei prodotti nelle ceste dei supermercati del paese. I generi più richiesti: pasta, riso, fette biscottate, merendine, tonno, conserve, scatolame, medicine, siringhe, bende elastiche, vitamine, teli antigelo, assorbenti e pannolini per bambini.

Altro appuntamento domenica 6 marzo in piazza San Luca alle 18 per una fiaccolata dalla chiesa a piazza del Popolo.

