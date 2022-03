Valentino Rossi papà. La notte scorsa è nata Giulietta. Ad annunciare la nascita, avvenuta a Urbino, Francesca Sofia Novello, la fidanzata del campionissimo della MotoGp ritiratosi la scorsa stagione.

“Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi“, recita il post su Instagram dei neo genitori con uno scatto in bianco e nero con in primo piano il piedino della piccola.

Il pilota e la modella, insieme da sei anni, avevano dato l’annuncio della gravidanza ad agosto. “Io e te saremo in tre. Il mio cuore è pieno di gioia”, il messaggio della coppia accompagnato da un fiocco rosa e dall’hashtag #itsagirl. Francesca Sofia, poi, aveva condiviso con i suoi follower la gravidanza, via, via che il pancione si faceva più evidente. I due hanno anche svelato la cameretta della tenera Giulietta, un vero incanto. La bimba pesa tre chili e sta bene.