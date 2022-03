GUIDONIA – Elezioni, il Nuovo Polo Civico perde un secondo pezzo

Si sfila un altro tassello nel puzzle del Nuovo Polo Civico, il cartello di liste ideato da Aldo Cerroni per le elezioni comunali di maggio a Guidonia Montecelio.

E’ il gruppo composto dall’ex capogruppo di Forza Italia Michele Venturiello, dall’ex consigliere Maurizio Lotti, dall’ex assessore Marco Berlettano e da Marco Mercante che ieri sera – giovedì 3 marzo – ha partecipato alla riunione all’esito della quale è stato scelto Mauro Lombardo candidato sindaco del cartello civico.

“Non avendo condiviso la linea politica proposta, abbiano abbandonato la riunione prima della scelta del candidato Sindaco nella figura di Mauro Lombardo”, spiega al telefono Venturiello.

Coordinamento dei rapporti tra tutte le liste, strategia politica e condizioni: sono i nodi irrisolti che hanno determinato l’abbandono da parte del gruppo Venturiello, Lotti, Berlettano e Mercante.

Sempre oggi pomeriggio in un altro comunicato stampa a rompere i rapporti col Nuovo Polo Civico era stato il gruppo composto da Pietro Scrocca, Paolo Greggi, Giorgio La Bianca, Antonio Tiberi e Flora Fusciello. Il nodo irrisolto: il possibile ingresso dei partiti all’interno del Polo.

Vale la pena ricordare che ieri sera si è tenuta la riunione tra i rappresentanti delle liste presenti in consiglio “Guidonia Domani”, “Il Biplano”, insieme a “Giovane Guidonia”, “Consenso Civico”, “L’Onda”, oltre ai gruppi facenti capo al consigliere comunale ex Pd Paola De Dominicis, all’ex capogruppo di Forza Italia Michele Venturiello e a quello degli ex consiglieri comunali Pietro Scrocca, Paolo Greggi e Giorgio La Bianca, che avevano proposto la candidatura a sindaco di Flora Fuscello.