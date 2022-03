Allarme nucleare

Sfiorata la bomba nucleare. Le truppe russe la notte scorsa hanno attaccato la centrale nucleare Zaporizhzhia, nei pressi della città ucraina di Enerhodar.

Lo stabilimento, il più grande d in Europa, è stato bombardato dalle truppe di Mosca, i colpi dell’artiglieria pesante hanno causato un incendio. E i pompieri in quel momento non sono riusciti ad accedere alla zona delle fiamme perché sotto tiro degli spari dei russi.

La centrale è stata messa in sicurezza solo un paio di ore dopo: le bombe fortunatamente avevano colpito un edificio dello stabilimento e un laboratorio di ricerca. Da qui l’accorato appello di Andriy Tuz, portavoce dello stabilimento di Enerhodar: “Se dovesse esplodere, sarebbe 10 volte peggio di Chernobyl”.

Ma zar Putin intende continua ad alzare il tiro: “Distruggeremo l’anti Russia creata dall’Occidente”.

Foto Afp