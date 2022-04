Premiata l’eccellenza del nostro territorio a Veronafiere

Una bella notizia per un prodotto del nostro territorio e arriva dalla 26a edizione di Vinitaly Design International Packaging Competition, organizzato da Veronafiere: è etichetta d’argento l’olio extra vergine di oliva di Roma Igp 2021 “Amor”, del Frantoio Narducci di Moricone, con la grafica di Alessandro Donati, “anima” dell’azienda (nata nel 1959) assieme alla cugina Laura De Angelis e allo zio Isidoro Narducci.

L’evento si è svolto il 24 marzo, qualche giorno prima della Mostra internazionale che prenderà il via il prossimo 10 aprile. Nello specifico, Vinitaly Design International Packaging Competition premia le migliori “confezioni” non solo del mondo dei vini, ma anche di distillati, liquori, birre e, appunto, oli extravergine di oliva.

Ma non è l’unico premio per questo prodotto. Amor Narducci è il vincitore anche della categoria fruttato intenso per l’olio di Roma Igp al Concorso regionale per i migliori oli extravergine d’oliva del Lazio “Orii del Lazio”, organizzato dalla regionale Camera di Commercio.