Circolavano coi mezzi carichi di rottami senza uno straccio di autorizzazione né un’attestazione sulla provenienza dei rifiuti.

Per questo oggi, sabato 2 aprile, in via della Selciatella a Guidonia i Carabinieri Forestali della stazione di Ciciliano con la collaborazione delle guardie ecologiche dell’associazione Congeav di Tivoli hanno fermato, denunciato e multato tre svuotacantine abusivi.

Il blitz è scattato nelle vicinanze di un impianto di smaltimento e riciclo rottami regolarmente autorizzato. Il primo a finire nella rete è stato un furgone Ford Transit a bordo del quale viaggiavano due romeni di 50 e 38 anni, residenti rispettivamente nel campo rom di via dei Bagni Vecchi e all’Albuccione Vecchio. All’interno del cassone chiuso i militari hanno rinvenuto rifiuti ferrosi vari, tra cui parti di motore di autoveicolo con residui di grasso e olio e una bombola del gas.

Il furgone è finito sotto sequestro perché nessuno dei due aveva l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per il trattamento dei rottami: per entrambi i romeni è scattata la denuncia per trasporto e gestione illeciti di rifiuti speciali non pericolosi.

Forestali e Guardie ecologiche hanno successivamente fermato un autocarro condotto da un 60enne italiano residente a Moricone che trasportava rifiuti speciali non pericolosi senza Formulario di identificazione dei rifiuti: per l’uomo è scattata una sanzione di 3.200 euro.