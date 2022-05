MONTEROTONDO – “Catullo”, successo per la “Notte Nazionale del Liceo Classico”

Il Liceo “Gaio Valerio Catullo” di Monterotondo ha riaperto le porte alla cittadinanza in occasione della ottava edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico tenutasi dalle 18 a mezzanotte di venerdì 6 maggio.

La manifestazione, che si è svolta in contemporanea ad altri 350 licei classici italiani, è ritornata in presenza dopo il periodo di emergenza sanitaria. Le studentesse e gli studenti sono stati protagonisti in una serata di festa e cultura, esibendosi in tutta una serie di performance legate ai loro studi classici: recitazioni, letture, dibattiti, esibizioni musicali, e partecipando a conferenze sul tema “La Libertà degli Antichi e dei Moderni”.

La Notte Nazionale del Liceo Classico è un modo alternativo ed innovativo di fare scuola che si affianca a quello tradizionale. Infatti, come ha ricordato la docente referente dell’iniziativa, Rosanna Sciacca, essa non è solo in queste sei ore di manifestazione, ma nei lunghi e laboriosi preparativi che la precedono.

Le aule, dove spesso i ragazzi e le ragazze vivono le loro ansie e fatiche giornaliere, ma anche le loro gratificazioni, divengono spazi ludici, in cui la cultura viene vissuta con gioia e piacere della condivisione tra studenti e i loro professori, in particolare i docenti che hanno preparato l’evento di quest’anno: Tiziana Berti, Corrado Giacomelli, Donatella Giordano, Paola Pagnanelli, Angela Preziosi, Paola Zaccardelli, Monica Ziarek.

Dopo il video iniziale del cantautore Francesco Rainero, “Onda perfetta”, e i saluti a distanza dell’organizzatore nazionale, professor Rocco Schembra, la lunga serata ha preso avvio dalle parole di augurio della Dirigente Scolastica, Giuseppina Frappetta, e della Vicesindaca di Monterotondo, Isabella Bronzino, e ha visto la partecipazione contingentata di molte persone, genitori, ex studenti, docenti e amanti della cultura, accolte dal personale ATA, negli spazi più ampi e areati della scuola: Palestra e Biblioteca.

Alla manifestazione sono intervenuti, in qualità di esperti esterni, il professor Simone Rozzi, le attrici Gaia Volta e Nora Giordano, l’Associazione culturale “Le Muse di Archimede” in collaborazione con l’Università di Tor Vergata, e in videoconferenza l’Avvocato Rocco Todero, componente del Comitato scientifico della Fondazione Luigi Einaudi.

Alla prossima edizione!