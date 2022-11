Egofumo, apre in via Tiburtina il negozio di sigarette elettroniche del noto Brand romano

Si chiama eGofumo ed è la più importante catena di negozi di sigarette elettroniche di Roma e Provincia.

Domenica 4 dicembre sarà inaugurato un nuovo mega store di via Tiburtina 569, nei pressi degli studi televisivi De Paolis, a Roma.

I negozi di sigarette elettroniche del brand eGofumo dal 2010 sono i punti svapo numero 1 della Capitale ma, soprattutto, i più forniti: basti pensare che il nuovo punto svapo di via Tiburtina potrà contare su un’esposizione di oltre 5 mila articoli.

Si tratta del più grande assortimento di sigarette elettroniche di Roma con una vastissima scelta di sigarette elettroniche dei migliori marchi, italiani ed esteri, come Aspire, Kiwivapor, Justfog, Geekvape, Vaporesso, Voopoo, Eleaf, Innokin, Joyetech, Lost Vape,Wotofo e moltissimi altri ancora.

Il negozio di sigarette elettroniche di via Tiburtina è anche specializzato nella vendita di sigarette elettroniche high end, ed è rivenditore esclusivo d’Italia dei prestigiosi marchi The Golden Greek e Stratum.

Ad assistere, consigliare ed indirizzare i clienti verso il miglior acquisto, ci sarà un personale altamente qualificato in grado di intuire gusti ed esigenze di chi sceglie eGofumo per acquistare una sigaretta elettronica che non produca fumo, ma vapore acqueo, non bruci e non contenga catrame né tabacco.

Il negozio di sigarette elettroniche di via Tiburtina è rivenditore autorizzato AMS dove acquistare liquidi sicuri e certificati di qualsiasi formato e marca, come liquidi pronti da 10 ml (con nicotina e senza), liquidi scomposti, mini shot, oltre ad aromi concentrati, basi neutre, glicerolo, glicole propilenico e nicotina di differenti gradazioni di nicotina, per comporre liquidi da fai da te.

Il vape shop eGofumo sigarette elettroniche Tiburtina vanta una vastissima gamma di liquidi italiani, americani ed esteri delle migliori case produttrici come Vaporart, Supreme, Flavourart, Cyberflavour, Dreamods, Sevenwonders, Enjoysvapo, Lop, Azhad’s, De Oro, La Tabaccheria, G Spot ,Galactika, Iron Vaper, E liquid France, LS Project, TNT Vape, The Golden Greek Liquid, Vampire Vape, Blaq, Fuu, Super Flavour, e tantissimi altri ancora.

Il mega store di sigarette elettroniche di via Tiburtina 569 fornisce anche assistenza gratuita per problemi su sigarette elettroniche di qualsiasi marca ed è assistenza autorizzata kiwi. Nel negozio di sigarette elettroniche Tiburtina/Pietralata è possibile acquistare qualsiasi ricambio per sigaretta elettronica, resistenza intercambiabile, ricambio per pod o accessori vari.

Il negozio di sigarette elettroniche eGofumo di via Tiburtina 569 è aperto dal lunedì al sabato con orari 9:30/13:00-16:00-19,30.

Per tutte le urgenze ed acquisti fuori orario è disponibile un distributore automatico H24 fornito di tutto il necessario per svapare.

Dalle sigarette elettroniche complete alle pod mod, fino alle sigarette elettroniche usa e getta (con e senza nicotina).

Presso il distributore sono inoltre disponibili ricambi kiwi, ricambi vilter pro, ricambi e resistenze dei principali sistemi in uso, pod mod di ricambio, boccette di nicotina, batterie 18650, atomizzatori usa e getta, atomizzatori a testina intercambiabile, liquidi pronti da 10 ml (con o senza nicotina) di differenti marchi, aromi, glicerina e glicole propilenico.

Al distributore automatico di via Tiburtina 569 è possibile il pagamento con contanti o carte.

Durante la giornata inaugurale di domenica 4 Dicembre, a partire dalle ore 16:00, sarà presentata ai clienti la vasta gamma di prodotti e le novità della Fiera Vaping di Padova presentate dall’esplosiva influencer dello svapo Chiara Moss e per l’occasione sarà disponibile uno sconto del 20% su tutti gli articoli.

Passate a trovarli!