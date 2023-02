GUIDONIA – “A day for Dance”, a lezione coi ballerini di “Amici”

Si chiama “A day for Dance”, è un progetto grazie al quale Guidonia Montecelio sarà trasformata per la seconda volta in un palcoscenico d’eccezione in cui dialogare con il linguaggio della danza.

Si tratta di un importante evento di formazione riconosciuto dal C.O.N.I. per la danza che si terrà il 4 marzo presso la sede di Mab Studio Asd di Guidonia, con la Direzione Artistica di Mirko Boemi, Anna Bonato e Manuela Gambacorta che curano la manifestazione da anni con la solita carica e la motivazione che li contraddistingue.

Nel 2022 la prima nuova edizione post pandemia ha ospitato nomi del calibro di Steve La Chance, Macia del Prete, Irma di Paola, Gianluca Lanzillotta.

Anche per il 2023 questa importante manifestazione promette di regalare infinite emozioni per i fortunati allievi che potranno godere delle importanti opportunità messe a disposizione dall’evento. L’intento da parte degli organizzatori è quello di spalancare le porte alla danza e all’arte a più ampio respiro, coinvolgendo professionisti della danza nazionale e internazionale.

I docenti ospiti dell’edizione del 4 marzo saranno: Andreas Muller (Amici di Maria De Filippi) per il programma Adult dai 12 anni, Damiano Artale (Scala di Milano, Arteballetto) per il programma Adult dai 12 anni, Josh (Ballerino tv Rai e Mediaset) per il programma Kids dai 7 agli 11 anni, Paola Tricerri (insegnante e coreografa) per il programma Adult e Kids.

L’edizione 2023 si tiene a marzo, mese in cui ricorre la giornata Internazionale sui disturbi del comportamento alimentare, pertanto i partecipanti e i genitori avranno l’occasione di incontrare Animeta, associazione no profit nata per raccontare, informare, sensibilizzare sui Disturbi del Comportamento Alimentare.

Durante l’incontro si svolgerà un mini seminario di danza terapia dedicato ai danzatori. I partecipanti avranno l’occasione di incontrarli dal vivo, partecipare alla loro lezione e condividere con loro esperienze.

Per sostenere e promuovere la formazione l’organizzazione assegna una borsa di studio ad ogni scuola presente sul territorio della città di Guidonia Montecelio e zone limitrofe.

Per ulteriori informazioni: adayfordancestage@gmail.com Oppure +39 351 8246441 whatsapp