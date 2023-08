TIVOLI – Ciak si gira, arriva “Il Gattopardo”: scatta il divieto di sosta in Centro

Secondo gli addetti ai lavori ha tutte le carte in regola per diventare un successo globale, bissando quello registrato sessant’anni fa dall’omonimo film.

E’ “Il Gattopardo”, la nuova serie tv di Netflix tratta dal romanzo di Tomasi di Lampedusa, ambientato nella Sicilia del 1860 e già adattato a film nel 1963 da Luchino Visconti che vinse la Palma d’Oro a Cannes.

Da oggi, lunedì 21 agosto, a venerdì 25 agosto nel Centro storico di Tivoli si svolgeranno le riprese della serie TV “Il Gattopardo”, riprese che avranno luogo in via e piazza del Seminario, via e vicolo Teobaldi, via San Paolo, via Ponte Gregoriano e in piazza del Comune.

Kim Rossi Stuart balla con Deva Cassel, sullo sfondo Saul Nanni

Per questo giovedì 17 agosto con l’ordinanza numero 136 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - il Comandante della Polizia Locale Antonio d’Emilio ha disposto alcune modifiche alla viabilità nei 5 giorni dedicate alle riprese.

 PARCHEGGIO “ CITTÀ DELLO SPORT” – area di parcheggio, entrando a sinistra, riservata agli ospiti (area come individuata e delimitata dalla prescritta segnaletica)

– Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli inadempienti con esclusione dei mezzi a disposizione della Indiana Production dalle ore 00.01 alle ore 23:59 del 25 agosto e/o comunque fino al termine delle riprese;

 PIAZZA E VIA DEL SEMINARIO, VIA E VICOLO TEOBALDI, VIA SAN PAOLO – intera area

– Divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dei veicoli inadempienti con esclusione dei mezzi a disposizione della Indiana Production dalle ore 00.01 di mercoledì 23 alle ore 23.59 di venerdì 25 agosto, e dalle ore 00:01 del 28 alle ore 23:59 del 29 e/o comunque fino al termine delle riprese e delle operazione di ripristino delle aree interessate dal set;

 PIAZZA DEL COMUNE – area compresa dal civico 1 al civico 2 come individuata e delimitata dalla prescritta segnaletica)

– Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli inadempienti con esclusione dei mezzi a disposizione della Indiana Production dalle ore 00:01 del 22 alle ore 23:59 del 24 agosto e/o comunque fino al termine delle riprese;

 PIAZZA DEL COMUNE – intera area –

– Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli inadempienti con esclusione dei mezzi a disposizione della Indiana Production dalle ore 00:01 alle ore 23:59 del 25 agosto e/o comunque fino al termine delle riprese;

 VIA SANTA SINFERUSA: – intera area come individuata e delimitata dalla prescritta segnaletica

– Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli inadempienti con esclusione dei mezzi a disposizione della Indiana Production dalle ore 00.01 alle ore 23.59 del 25 agosto e/o comunque fino al termine delle riprese;

 VIA MAURO MACERA: – lato destro adibita a parcheggio con esclusione del posto riservato alle persone diversamente abili individuata e delimitata dalla prescritta segnaletica

– Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli inadempienti con esclusione dei mezzi a disposizione della Indiana Production dalle ore 00.01 alle ore 23.59 del 25 agosto e/o comunque fino al termine delle riprese;

 PIAZZA COLONNA: si ribadiscono i divieti esistenti e si autorizza la sosta in deroga ai mezzi a disposizione della Indiana Production dalle ore 00.01 alle ore 23.59 del 25 agosto e/o comunque fino al termine delle riprese purché non intralci la circolazione e non impedisca il libero accesso alle civili abitazioni e alle proprietà private;

 PIAZZA DELLE MOLE: si ribadiscono i divieti esistenti e si autorizza la sosta in deroga ai mezzi a disposizione della Indiana Production dalle ore 00.01 alle ore 23.59 del 25 agosto e/o comunque fino al termine delle riprese purché non intralci la circolazione e non impedisca il libero accesso alle civili abitazioni e alle proprietà private;

 PIAZZA RIVAROLA: SI RIBADISCE LA DISCIPLINA DI TRAFFICO ESISTENTE E SI AUTORIZZA LA SOSTA IN DEROGA ai mezzi a disposizione della Indiana Production dalle ore 00:01 del 23 alle ore 23:59 del 25 agosto e dalle ore 00:01 del 28 alle ore 23:59 del 29 agosto, a condizione che non interferiscono con le altre occupazioni si suolo pubblico già in essere;

 VIA DI PONTE GREGORIANO: si ribadiscono i divieti esistenti e si autorizza la temporanea interruzione del traffico per brevi periodi durante il ciak e la sosta in deroga ai mezzi a disposizione della Indiana Production dalle ore 00.01 alle ore 23.59 del 25 agosto e/o comunque fino al termine delle riprese purché non intralci la circolazione e non impedisca il libero accesso alle civili abitazioni e alle proprietà private.

IL CAST DELLA SERIE NETFLIX “IL GATTOPARDO”

Deva Cassel al trucco: la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel è la protagonista della serie tv Netflix

Gli esperti del settore definiscono Il Gattopardo “il più ambizioso progetto Netflix in Italia”, accostandolo a titoli del calibro di Downton Abbey e The Crown.

Se Luchino Visconti diresse un cast d’eccezione capitanato da Claudia Cardinale, Alain Delon e Burt Lancaster, la serie tv punta sulla giovane modella Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel.

La diciottenne veste i panni che furono di Claudia Cardinale, ossia della protagonista Angelica Sedara, splendida giovane donna della classe media che diventa un catalizzatore di disgregazione sociale.

Si tratta di un ruolo molto importante per Deva, che ha appena debuttato nelle vesti di attrice ne “La bella estate” con la star di Mare Fuori Nicolas Maupas.

Kim Rossi Stuart interpreta Don Fabrizio Corbera, principe di Salina, che nel film capolavoro è stato interpretato da Burt Lancaster.

L’attrice Benedetta Porcaroli interpreta Concetta

Saul Nanni è il nipote del principe, Tancredi Falconeri, ruolo interpretato da Alain Delon, mentre Benedetta Porcaroli presta il volto a Concetta, sua cugina, segretamente innamorata di lui.

Nel cast anche Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito.