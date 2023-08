TIVOLI – Little Tony, in piazza Garibaldi si inaugura il busto dell’artista

In occasione del decennale della scomparsa dell’illustre concittadino Antonio Ciacci, in arte Little Tony, la Città di Tivoli, su proposta della famiglia e dell’Accademia Ergo Cantemus Coro ed Orchestre di Tivoli, ospiterà uno speciale evento commemorativo domenica 3 settembre 2023, durante il quale si terrà la cerimonia di svelatura del busto dell’artista, realizzato dallo scultore Paolo Brozzi.

La scelta della data del 3 settembre è stata guidata dall’intento di creare una sinergia anche con l’evento sfilata “Caput Mundi” a cura dello stilista Steven G. Torrisi, che si terrà a Piazza Campitelli. Gli organizzatori dei due eventi, dunque, la prossima domenica collaboreranno al fine di dedicare ai cittadini un pomeriggio e una serata di comunione di intenti artistici, dalla musica alla moda.

L’evento inizierà alle 18 presso piazza Garibaldi, dove si terrà la cerimonia “In memoria di Antonio Ciacci”.

A seguire ci sarà la svelatura busto dell’artista. Non mancherà, ad onorare la memoria di Little Tony, l’omaggio, a piazza Massimo, delle Ferrari del “Club Ferrari Roma”. L’evento si concluderà con la performance del “Gruppo Sbandieratori-Musici di Castel Madama”, i quali guideranno il corteo che partendo da piazza Garibaldi, passando per Via del Corso, Piazza Plebiscito, Via I. Missoni, Via del Governo, Via del Duomo, Vicolo dei Marzi, Piazza Colonna giungerà a Piazza Campitelli, dove si terrà la sfilata “Caput mundi”.

“Insieme al grande evento di commemorazione che la città di Tivoli ha ospitato il 27 maggio scorso, durante il quale è stata a lui intitolata un’area verde adiacente a Ponte Gregoriano, la svelatura del busto di Little Tony rappresenta un altro tassello importante degli omaggi in sua memoria, realizzati in occasione del decennale della sua scomparsa – afferma la Vicesindaca e Assessora ai Lavori Pubblici Laura Di Giuseppe -. In questo modo i cittadini e i turisti potranno ricordare questo celebre artista, a cui Tivoli ha dato i natali”.