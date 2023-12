SANT’ANGELO ROMANO – Il Comune assume un autista di scuolabus a tempo indeterminato

Il Comune di Sant’Angelo Romano intende avviare una selezione pubblica per un posto di Autista di scuolabus-operaio a tempo indeterminato e pieno.

A tal proposito il 18 dicembre con la determina numero 84 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - il Responsabile dell’Area Amministrativa e Personale Antonello Massa ha approvato il bando di concorso (CLICCA E SCARICA IL BANDO DI CONCORSO).

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti generali e speciali, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione e al momento dell’assunzione in servizio.

2. I candidati vengono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati.

Requisiti generali

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della repubblica di San Marino ai sensi dell’art. 4 della L. n. 1320/1939) oppure in alternativa una delle fattispecie di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001).

I cittadini europei o extracomunitari possono partecipare salvo che:

– godano dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; – siano in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani – abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio alla data di scadenza del bando;

c) idoneità psico-fisica alla mansione specifica del profilo di cui all’oggetto, rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e non avere prescrizioni né limitazioni alle mansioni proprie del profilo.

L’idoneità fisica funzionale allo svolgimento delle mansioni verrà altresì accertata attraverso lo svolgimento di una visita medica di controllo prima dell’assunzione; c) assenza di cause d’impedimento al godimento dei diritti civili e politici;

d) regolare situazione nei confronti degli obblighi di leva (per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art.1 L. 23/08/2004 n. 226);

e) assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d’impiego eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni a causa d’insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile;

f) assenza di cause ostative all’accesso eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro;

g) eventuale possesso dei titoli utili per l’eventuale applicazione del diritto di preferenza, a parità di punteggio, così come espressamente indicati all’art.7 del presente bando, la mancata dichiarazione dei suddetti titoli all’interno della domanda di partecipazione non ne consentirà l’applicazione;

Requisiti speciali

Possesso dei seguenti titoli:

– diploma di scuola secondaria di primo grado(diploma di scuola media);

– patente di guida D;

– carta di qualificazione CQC per trasporto di persone in corso di validità.

– conoscenza della lingua inglese e delle principali apparecchiature informatiche più diffuse

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, nelle modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno *********** in quanto 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Portale “InPA”.

PROVE D’ESAME E RELATIVO PROGRAMMA

Per accedere al posto in concorso i candidati devono sostenere due prove: la prima a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale in base al programma sotto riportato.

PRIMA PROVA: PROVA SCRITTA

La prova a contenuto scritto sarà strutturata tenendo conto delle mansioni inerenti il profilo professionale di cui trattasi e consisterà nella soluzione di una serie di test bilanciati a risposta multipla attinenti, in particolare, le conoscenze in materia di codice della strada, di antinfortunistica e sicurezza sul lavoro, di manutenzione degli automezzi e delle attrezzature di lavoro, di esecuzione di piccoli interventi su beni comunali;

SECONDA PROVA: PROVA ORALE

La prova consisterà in una serie di domande vertenti sui seguenti argomenti:

– Codice della strada con particolare riferimento alla segnaletica stradale e alla gestione dei cantieri stradali (con particolare riferimento agli schemi di segnalazione previsti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002 e successivo D.I. del 22/1/2019);

– Nozioni generali sulla sicurezza del lavoro (D. Lgs. N.81/2008)

-Nozioni di diritto civile ed amministrativo;

-Nozioni Ordinamento Istituzionale degli enti locali, finanziario e contabile degli Enti Locali con particolare riferimento al T.U.E.L. 267/2000 ;

-Nozioni delle norme in materia di procedimento amministrativo, anticorruzione e trasparenza (L. 241/1990, L. 190/2012, D. Lgs. 33/2013);

-Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013)

– Accertamento della conoscenza della lingua inglese e all’accertamento della conoscenza e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse

RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO

Prima prova: prova scritta punteggio massimo 30/30

Seconda prova: prova orale punteggio massimo30/30

Per l’ammissione alla prova orale i candidati dovranno conseguire un punteggio minimo di 21/30 nella prova scritta. Lo stesso punteggio dovrà essere conseguito nella prova orale per poter accedere alla graduatoria finale.

Il punteggio finale delle prove concorsuali è dato dalla media dei voti conseguiti nella prova scritta più il voto conseguito nella prova orale.

A parità di merito i candidati verranno collocati nella graduatoria finale secondo i titoli di preferenza e/o precedenza previsti nell’art. 5, commi 4 e 5, del citato DPR n. 487/94 e successive modificazioni.

La Commissione, in sede di insediamento, avrà il compito di decidere i criteri e subcriteri per l’attribuzione dei punteggi per l’organizzazione dei lavori

VALUTAZIONE DEI TITOLI

La valutazione dei titoli sarà effettuata successivamente all’espletamento della prova scritta, per i soli candidati ammessi alla prova orale.

Per i titoli culturali, di servizio e per il Curriculum per la sua completezza, la commissione può riconoscere ai candidati un punteggio massimo complessivo pari a 10 come di seguito specificato:

-Titoli culturali max 3 punti

-Titoli di servizio max 6 punti

-Curriculum max 1 punto

Per i titoli culturali è riconosciuto:

punti 1 per il possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto dal bando (Diploma di scuola secondaria superiore);

punti 2 per il possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto dal bando (Diploma di Laurea);

per i titoli di servizio verrà riconosciuto il seguente punteggio:

punti 1 per ogni sei mesi di servizio presso Pubbliche Amministrazioni nelle mansioni proprie del profilo messo a concorso;

per il curriculum: la commissione attribuirà in via discrezionale il punteggio assegnabile avendo a riferimento attività e titoli non riferite alle categorie precedenti.

Le persone interessate possono chiedere eventuali chiarimenti o informazioni all’Area Affari Istituzionali, Generali e Personale del Comune, piazza Santa Liberata n. 2 – tel. 0774/300808 nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30.