TIVOLI – Piove: il furgone sprofonda sulla via Tiburtina

Il furgone accosta, parcheggia, l’asfalto cede e la ruota sprofonda.

La segnalazione alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv arriva da via Tiburtina, a Bagni di Tivoli, davanti alla chiesa Santa Sinforosa.

Secondo il racconto dei residenti, il fatto è accaduto verso le ore 8,30 di stamane, giovedì 2 luglio, a pochi giorni da uno scavo realizzato a margine dei lavori relativi al cosiddetto Programma dei Contratti di quartiere per Bagni e Borgonovo che prevedono il rifacimento di strade, marciapiedi e pubblica illuminazione.

Vale la pena ricordare che il 20 novembre 2023 il Comune di Tivoli ha assegnato l’appalto all’impresa “Di Murro Francesco Srl” di Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone per un importo contrattuale di 2 milioni 151.042,62, oltre IVA al 10%.

La ditta si è aggiudicata la gara offrendo un ribasso del 25,01% rispetto all’importo dei lavori pari a poco più di quattro milioni di euro. Si tratta di un finanziamento, ottenuto dal Comune di Tivoli nel 2007, parzialmente definanziato nel 2012 e poi sospeso per controversie con ATER e con l’impresa esecutrice, che è stato recuperato dall’amministrazione Proietti e rimodulato grazie all’accordo raggiunto con la stessa Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica.

Il rifacimento di strade e marciapiedi ha inoltre scatenato le proteste dei commercianti di via Tiburtina a Bagni, in particolare dei titolari delle attività sulla carreggiata in direzione Tivoli nel tratto compreso tra via Pio IX e via Nicodemi, per il taglio del numero di parcheggi.