MENTANA FONTE NUOVA – Spaccio di cocaina e hashish, due pusher nella rete dei carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato un 21enne albanese gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Secondo un comunicato diffuso oggi, lunedì 5 agosto, la scorsa notte, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Mentana hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto per le vie del centro e lo hanno fermato per una verifica. I Carabinieri lo hanno trovato in possesso di 55 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 63 grammi e denaro contante, ritenuto provento di attività illecita.

L’arresto è stato convalidato e la competente Autorità giudiziaria di Tivoli ha disposto per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Mentana.

Il risultato, frutto dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, è ulteriore testimonianza della particolare attenzione posta dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo diretta dal Capitano Carmine Rossi nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Non più di tre giorni fa, infatti, a Fonte Nuova, i Carabinieri della Stazione di Mentana avevano arrestato un 27enne italiano, già sottoposto agli arresti domiciliari, che nel corso di un controllo per verificare il rispetto della misura cui era sottoposto, è stato trovato in possesso di 35 grammi di hashish e di oltre 1.000 euro in contanti.

Anche in questo caso, l’arresto è stato convalidato da parte della competente Autorità Giudiziaria.