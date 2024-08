GUIDONIA – Nasconde 213 chili di hashish, ventenne in manette

In prossimità del Ferragosto la Polizia di Stato ha incrementato i controlli antidroga. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Tivoli – Guidonia unitamente agli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Roma e con il preziosissimo ausilio delle unità cinofile, sono riusciti a portare a termine l’operazione più importante: in casa di un 26enne di Guidonia hanno recuperato 213 chili di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Nello specifico, presso l’abitazione del ragazzo in località Guidonia Montecelio, sono stati rinvenuti 10 borsoni contenenti droga, suddivisa in oltre 1.200 panetti camuffati in confezioni di succhi di frutta, cioccolata, merendine e dolciumi vari, pronte per essere rivendute, oltre a svariato materiale per il suo confezionamento.

Inoltre, se l’ingente quantitativo di droga sequestrato fosse giunto nelle piazze di spaccio a cui era destinato il ricavato della vendita sarebbe stato di circa 2 milioni di euro.

Dopo vari accertamenti, l’uomo è stato arrestato poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e la Procura di Tivoli ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell’arresto.