L’associazione “Cammino della Liberazione della Valle dell’Aniene” (CLVA) organizza il 5, 6 e l’11, 12, 13 settembre 2026 la quinta edizione del trekking della Liberazione, l’annuale camminata nei luoghi della memoria delle stragi della primavera del 1944 per ricordare gli orrori del nazifascismo e per interrogarci sulle stragi, su tutte le stragi, quelle in cui gli italiani sono stati vittime e quelle in cui sono stati carnefici, le stragi di civili di ieri e di oggi.

“Ogni anno – spiega in un comunicato stampa Ennio Mastroddi, Presidente dell’associazione “Cammino della Liberazione della Valle dell’Aniene – APS” – attraversando la valle dell’Aniene, passiamo per paesi silenziosi, con tantissime finestre serrate e con poche persone e quasi nessun bambino per le strade; con negozi, laboratori, scuole, uffici chiusi.

E’ di questi giorni la notizia che chiuderanno anche gli studi dei medici di base nei piccoli centri nella Valle dell’Aniene.

Così abbiamo pensato di dedicare questo quinto trekking a loro: useremo i pomeriggi e le serate per conoscere le associazioni che animano questi centri, per visitare i loro musei, per incontrare giovani contadini e cenare con i loro prodotti.

In questo modo daremo una mano a fare resistenza contro lo spopolamento e la chiusura dei servizi pubblici”.

Il trekking si svolgerà in due fine settimana:

· Sabato 5 settembre 2026, 1^ tappa: Tivoli – Aretta – Colle Siccu – Casone

· Domenica 6 settembre 2026, 2^ tappa: Casone – Pratarelle – Aniene – Anticoli Corrado

· Venerdì 11 settembre 2026, 3^ tappa: Anticoli Corrado – Roviano – Riofreddo

· Sabato 12 settembre 2026, 4^ tappa: Riofreddo – Oricola – Valle Brunetta – Cervara di Roma

· Domenica 13 settembre 2026, 5^ tappa: Cervara di Roma – Madonna della Pace – Subiaco

Si potrà partecipare ad entrambi i fine settimana, ad uno, o soltanto ad una tappa.

La prenotazione è obbligatoria per consentire l’organizzazione di vitto e alloggio e dovrà farsi entro il 31 luglio 2026.

Il numero dei partecipanti è limitato dai posti letto disponibili. Prima ci si prenota e più si è sicuri di partecipare.

Per avere maggiori informazioni e per la prenotazione inviare una mail a: camminoliberazioneaniene@gmail.com