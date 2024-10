Sul ciglio della strada campeggiano sacchi di plastica, oltre il guard-rail sono accatastati mobili, rifiuti ingombranti e spazzatura di ogni tipo.

E’ lo scenario in cui versa la Nomentana Bis, la superstrada di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale che collega Guidonia Montecelio, dalla via Palombarese, a Mentana.

A segnalarlo alla redazione del quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv è il signor Francesco M. in una mail inviata ieri pomeriggio, lunedì 30 settembre, corredata da documentazione fotografica.

“Vi segnalo lo stato in cui versano le piazzole laterali della Nomentana bis, tra la rotonda di Via Palombarese e le uscite di Colleverde e Fonte Nuova – scrive Francesco M. – Non vengono pulite da un anno in occasione della Ryder’s Cup di Golf.

Le altre sono nelle medesime condizioni”.