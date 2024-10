Si chiamava Puffy, era uno Shih Tzu che da 8 anni riempiva il cuore della proprietaria e che tutte le sere usciva per la passeggiata.

Quella di ieri sera, giovedì 3 ottobre, è stata l’ultima passeggiata per il piccolo Puffy investito e ucciso da un’auto in corsa che ha travolto anche la padrona, viva per miracolo e attualmente ricoverata in ospedale.

La tragedia si è consumata all’altezza del civico 184 di via Romana, la strada che collega Guidonia centro al borgo di Montecelio, da alcuni utilizzata come un circuito di “Formula 1”, per la quale da tempo i residenti richiedono al Comune deterrenti efficaci per il rallentamento delle auto che sfrecciano a tutto gas violando il limite dei 50 chilometri orari.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 21,20 dopo il violento nubifragio della serata.

Il cagnolino passeggiava al guinzaglio insieme alla proprietaria, Agata, una 60enne italiana residente proprio in via Romana, una strada notoriamente sprovvista di marciapiede.

La donna e Puffy procedevano a bordo strada sulla carreggiata in direzione Montecelio, un tratto illuminato dove le strisce pedonali più vicine sono diventate invisibili, usurate dal tempo, quando – per cause in corso di accertamento – entrambi sono stati investiti da una Fiat che viaggiava verso il Borgo medievale.

Il cagnolino è morto sul colpo, mentre la padrona è stata sbalzata a qualche metro di distanza sulla terra ai margini dell’asfalto.

Il conducente dell’auto, un 60enne italiano, ha immediatamente fermato la vettura prestando aiuto alla donna e allertando i soccorsi.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha trasportato la 60enne, rimasta sempre vigile e cosciente, all’ospedale “Sandro Pertini” di Roma con traumi agli arti inferiore e al volto.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, nell’impatto la Fiat ha riportato la rottura dello specchietto retrovisore lato destro.

Già lo scorso 19 settembre il quotidiano Tiburno.Tv in un video – CLICCA E GUARDA IL VIDEO DI TIBURNO – aveva documentato le folli manovre di un’auto sportiva lanciata in un folle testacoda in pieno giorno in via Romana.

Le immagini sono state girate verso le ore 17 di domenica scorsa 15 settembre e riprendono l’auto in testacoda e una moto costretta a passare nella nube di fumo sollevata dai copertoni.

Ed è soltanto l’ultima follia su una strada trasformata in una pista da corsa che da anni esaspera gli abitanti.

“L’amministrazione comunale intervenga subito prima che ci scappi un altro morto dopo il cane – è il grido d’aiuto lanciato dai residenti – se entro la prossima settimana non abbiamo notizie, blocchiamo la strada.

Urgono provvedimenti seri come i controlli delle pattuglie, l’autovelox non sarebbe sufficiente”.