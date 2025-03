TIVOLI – Campo di pozzolana nel 2025, il sindaco promette una soluzione

In riferimento all’articolo TIVOLI – Campo allagato per pioggia: annullate le partite della Scuola Calcio, dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi riceviamo e pubblichiamo:

“In merito alla segnalazione riguardante la difficile situazione in cui versa il campo sportivo di Rocca Bruna, voglio rassicurare l’ASD Villa Adriana e tutta la Cittadinanza che l’Amministrazione Comunale ha attenzionato la questione e sta lavorando concretamente per trovare una soluzione adeguata.

Ho già avuto modo di incontrare e di confrontarmi con la dirigenza della società sportiva per discutere delle criticità riscontrate e delle possibili alternative.

Il problema è stato segnalato agli uffici competenti, i quali sono già al lavoro per dotare l’ASD Villa Adriana di un impianto che sia all’altezza della sua storia e delle legittime ambizioni societarie, garantendo così il pieno rispetto del diritto allo sport, sancito dalla nostra Costituzione.

Inoltre, nel corso di un recente scambio verbale con il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, ho posto in primo piano questo tema, ricevendo la sua attenzione e disponibilità a collaborare per una risoluzione concreta.

Con il Ministro abbiamo concordato un incontro istituzionale a breve, durante il quale approfondiremo le possibili soluzioni per restituire ai giovani atleti uno spazio adeguato dove poter crescere e praticare sport in sicurezza.

L’Amministrazione Comunale è e resterà al fianco delle realtà sportive del territorio, consapevole dell’importanza sociale e formativa che esse rivestono per i nostri ragazzi e per tutta la comunità tiburtina”.